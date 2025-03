Symrise Aktie News: Symrise gewinnt am Vormittag

Symrise im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Symrise. Zuletzt sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 92,62 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,1 Prozent auf 92,62 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Symrise-Aktie bei 93,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 92,44 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 11.217 Symrise-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 125,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 34,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 91,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.03.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Symrise-Aktie mit einem Verlust von 1,45 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,23 EUR. Im Vorjahr hatte Symrise 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 118,31 EUR an.

Am 14.03.2017 hat Symrise die Kennzahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Symrise-Bilanz für Q4 2024 wird am 27.03.2025 erwartet. Am 30.07.2026 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2025 3,92 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

