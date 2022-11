Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag mit Kursabschlägen

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 110,40 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Symrise-Aktie bei 110,25 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 111,05 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.575 Symrise-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (132,65 EUR) erklomm das Papier am 22.11.2021. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Symrise-Aktie 16,77 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.10.2022 (91,94 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 117,82 EUR je Symrise-Aktie an.

Am 27.04.2022 äußerte sich Symrise zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde auf 975,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 950,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 08.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 13.03.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 3,24 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Symrise-Aktie tiefer: Feuer an Symrise-Standort in den USA ausgebrochen

Symrise-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Symrise-Aktie in Grün: Symrise schraubt Wachstumsprognose erneut hoch

Ausgewählte Hebelprodukte auf Symrise AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise AG

Bildquellen: Symrise