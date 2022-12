Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Nachmittag tiefer

Um 04:22 Uhr rutschte die Symrise-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 103,55 EUR ab. Das Tagestief markierte die Symrise-Aktie bei 102,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 103,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 77.644 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 03.01.2022 auf bis zu 131,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 21,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 91,94 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 12,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 118,50 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 27.04.2022. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,63 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 975,00 EUR im Vergleich zu 950,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Symrise am 08.03.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 13.03.2024.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2022 auf 3,23 EUR je Aktie.

