Symrise Aktie News: Symrise fällt am Freitagvormittag

Die Aktie von Symrise gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 92,42 EUR ab.

Das Papier von Symrise befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 92,42 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Symrise-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 92,12 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 92,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 7.799 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2024 auf bis zu 125,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 35,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 91,28 EUR am 17.03.2025. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 1,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,23 EUR. Im Vorjahr hatte Symrise 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 118,31 EUR je Symrise-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 14.03.2017. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Symrise ein EPS von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Symrise wird am 27.03.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 30.07.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 3,93 EUR je Aktie aus.

