Symrise Aktie News: Symrise am Donnerstagmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Symrise gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Symrise-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 88,98 EUR abwärts.

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 88,98 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Symrise-Aktie bisher bei 88,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 89,64 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 46.084 Symrise-Aktien umgesetzt.

Bei 125,00 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 40,48 Prozent Plus fehlen der Symrise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,80 EUR. Dieser Wert wurde am 22.07.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 2,45 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Symrise-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,29 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 111,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Symrise am 14.03.2017. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 0,46 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Symrise mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 30.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,79 EUR je Symrise-Aktie.

