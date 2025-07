Symrise Aktie News: Anleger schicken Symrise am Donnerstagnachmittag auf rotes Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Symrise gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 88,60 EUR.

Das Papier von Symrise befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 88,60 EUR ab. Das Tagestief markierte die Symrise-Aktie bei 88,28 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 89,64 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 110.225 Symrise-Aktien.

Bei 125,00 EUR markierte der Titel am 02.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Symrise-Aktie liegt somit 29,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 86,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.07.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 1,20 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,29 EUR aus. Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 111,00 EUR.

Symrise veröffentlichte am 14.03.2017 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 710,91 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Symrise-Bilanz für Q2 2025 wird am 30.07.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 30.07.2026.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,79 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

