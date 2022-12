Symrise Aktie News: Symrise verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Anleger zeigten sich um 04:22 Uhr bei der Symrise-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 103,15 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Symrise-Aktie bei 103,60 EUR. In der Spitze fiel die Symrise-Aktie bis auf 102,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 102,90 EUR. Zuletzt wechselten 58.203 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 03.01.2022 markierte das Papier bei 131,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Symrise-Aktie 21,77 Prozent zulegen. Bei 91,94 EUR fiel das Papier am 13.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 12,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 118,50 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 27.04.2022. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,63 Prozent auf 975,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 950,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Symrise am 08.03.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 13.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Symrise.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 3,24 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

