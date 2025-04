Symrise Aktie News: Symrise am Mittwochnachmittag mit Kurseinbußen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 100,35 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,4 Prozent auf 100,35 EUR. Die Symrise-Aktie gab in der Spitze bis auf 99,80 EUR nach. Mit einem Wert von 100,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 116.745 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 125,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Symrise-Aktie 24,56 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,56 EUR. Dieser Wert wurde am 26.03.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 11,75 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Symrise-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,33 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 113,11 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Symrise am 14.03.2017 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,46 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 710,91 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 30.07.2025 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Symrise.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,87 EUR je Aktie belaufen.

