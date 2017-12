Siemens steht zu seinem Industriekern

€uro am Sonntag

"Die Sparten, die untereinander große Synergien aufweisen, bleiben zusammen", sagte Kaeser dem "Manager Magazin". "Spekulationen, dass wir erst die Digitale Fabrik und dann das Energy Management an die Börse bringen oder gar die Gebäudetechnik verkaufen, sind Unsinn." Zusammen mit der Automatisierung, der Prozesstechnik, Motoren und Antrieben wolle Siemens sie "auf absehbare Zeit als industriellen Verbund erhalten".Das Geschäft mit großen Gas- und Dampfkraftwerken, in dem Siemens mangels Nachfrage weltweit 7000 Stellen abbauen will, habe dagegen keine Synergien mit dem Kerngeschäft.