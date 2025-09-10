Synopsys Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Hausse bei Synopsys am Nachmittag

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Synopsys. Im NASDAQ-Handel gewannen die Synopsys-Papiere zuletzt 6,1 Prozent.

Die Synopsys-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 6,1 Prozent im Plus bei 411,45 USD. Die Synopsys-Aktie zog in der Spitze bis auf 423,22 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 415,14 USD. Bisher wurden heute 1.010.357 Synopsys-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 651,45 USD erreichte der Titel am 31.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Synopsys-Aktie somit 36,84 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 365,74 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 11,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Synopsys-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Synopsys am 09.09.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,50 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Synopsys in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,74 Mrd. USD im Vergleich zu 1,52 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 03.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Synopsys-Gewinn für das Jahr 2025 auf 13,07 USD je Aktie.

