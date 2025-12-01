Schwacher Handel: NASDAQ 100 fällt zum Ende des Montagshandels zurück

NASDAQ 100 im Fokus

Der NASDAQ 100 verlor letztendlich an Wert.

Am Montag bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 0,36 Prozent leichter bei 25.342,85 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,795 Prozent tiefer bei 25.232,75 Punkten, nach 25.434,89 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Montag bei 25.443,21 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25.158,63 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Stand von 25.858,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, mit 23.415,42 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, einen Stand von 20.930,37 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 20,82 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 26.182,10 Punkten. Bei 16.542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Synopsys (+ 4,85 Prozent auf 438,29 USD), AppLovin (+ 4,02 Prozent auf 623,59 USD), Old Dominion Freight Line (+ 3,24 Prozent auf 139,67 USD), ASML (+ 2,64 Prozent auf 1.087,99 USD) und Diamondback Energy (+ 2,34 Prozent auf 156,16 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Broadcom (-4,19 Prozent auf 386,08 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-3,86 Prozent auf 750,11 USD), Zscaler (-3,27 Prozent auf 243,28 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3,25 Prozent auf 171,42 USD) und IDEXX Laboratories (-3,18 Prozent auf 728,97 USD).

Blick in den NASDAQ 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 44.076.298 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 3,705 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,27 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net