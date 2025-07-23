Synopsys Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger decken sich am Donnerstagabend mit Synopsys ein

Synopsys im Fokus

Die Aktie von Synopsys gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Synopsys nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 12,1 Prozent auf 434,70 USD.

Das Papier von Synopsys legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 12,1 Prozent auf 434,70 USD. Die Synopsys-Aktie zog in der Spitze bis auf 434,85 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 415,14 USD. Bisher wurden heute 2.761.943 Synopsys-Aktien gehandelt.

Bei 651,45 USD markierte der Titel am 31.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 49,86 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 365,74 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Synopsys-Aktie ist somit 15,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Synopsys 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Synopsys am 09.09.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,50 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,61 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 1,74 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,52 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Synopsys wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 03.12.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 13,07 USD je Synopsys-Aktie.

Redaktion finanzen.net

