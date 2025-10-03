T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US tendiert am Freitagnachmittag tiefer

T-Mobile US im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von T-Mobile US. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 228,81 USD.

Die T-Mobile US-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,6 Prozent auf 228,81 USD ab. Die Abwärtsbewegung der T-Mobile US-Aktie ging bis auf 228,65 USD. Bei 230,14 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 56.124 T-Mobile US-Aktien den Besitzer.

Am 04.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 276,49 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,84 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.10.2024 bei 206,27 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 9,85 Prozent könnte die T-Mobile US-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,07 USD. Im Vorjahr erhielten T-Mobile US-Aktionäre 2,83 USD je Wertpapier. Analysten bewerten die T-Mobile US-Aktie im Durchschnitt mit 271,00 USD.

Am 23.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,84 USD, nach 2,49 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21,13 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,77 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 22.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,52 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

