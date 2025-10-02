T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Donnerstagabend schwächer

Kurs der T-Mobile US

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von T-Mobile US. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 230,10 USD.

Die T-Mobile US-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 230,10 USD abwärts. Die T-Mobile US-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 229,89 USD ab. Bei 232,86 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 415.187 T-Mobile US-Aktien.

Am 04.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 276,49 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die T-Mobile US-Aktie 20,16 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 205,39 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2024). Abschläge von 10,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem T-Mobile US seine Aktionäre 2024 mit 2,83 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,59 USD je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 271,00 USD.

Am 23.07.2025 äußerte sich T-Mobile US zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,84 USD gegenüber 2,49 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21,13 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte T-Mobile US am 23.10.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können T-Mobile US-Anleger Experten zufolge am 22.10.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass T-Mobile US im Jahr 2025 10,56 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

