T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Abend vermehrt von T-Mobile US
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von T-Mobile US. Die T-Mobile US-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,0 Prozent im Minus bei 223,45 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 20:08 Uhr ging es für die T-Mobile US-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,0 Prozent auf 223,45 USD. In der Spitze fiel die T-Mobile US-Aktie bis auf 222,26 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 228,87 USD. Bisher wurden heute 684.684 T-Mobile US-Aktien gehandelt.
Am 04.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 276,49 USD. 23,74 Prozent Plus fehlen der T-Mobile US-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2024 bei 206,27 USD. Der derzeitige Kurs der T-Mobile US-Aktie liegt somit 8,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 erhielten T-Mobile US-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,83 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,07 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 271,00 USD je T-Mobile US-Aktie an.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte T-Mobile US am 23.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,84 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,49 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat T-Mobile US 21,13 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die T-Mobile US-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet. Am 22.10.2026 wird T-Mobile US schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je T-Mobile US-Aktie in Höhe von 10,52 USD im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie
S&P 500-Titel T-Mobile US-Aktie: So viel hätte eine Investition in T-Mobile US von vor einem Jahr abgeworfen
September 2025: So schätzen Experten die T-Mobile US-Aktie ein
S&P 500-Papier T-Mobile US-Aktie: So viel Gewinn hätte ein T-Mobile US-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Übrigens: T-Mobile US und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf T-Mobile US
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf T-Mobile US
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Nachrichten zu T-Mobile US
Analysen zu T-Mobile US
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|25.07.2025
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.09.2025
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|18.03.2025
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.09.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.06.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.04.2016
|Sprint Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|10.12.2014
|Sprint Underperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für T-Mobile US nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen