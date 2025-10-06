T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Abend vermehrt von T-Mobile US

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von T-Mobile US. Die T-Mobile US-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,0 Prozent im Minus bei 223,45 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für die T-Mobile US-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,0 Prozent auf 223,45 USD. In der Spitze fiel die T-Mobile US-Aktie bis auf 222,26 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 228,87 USD. Bisher wurden heute 684.684 T-Mobile US-Aktien gehandelt.

Am 04.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 276,49 USD. 23,74 Prozent Plus fehlen der T-Mobile US-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2024 bei 206,27 USD. Der derzeitige Kurs der T-Mobile US-Aktie liegt somit 8,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten T-Mobile US-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,83 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,07 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 271,00 USD je T-Mobile US-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte T-Mobile US am 23.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,84 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,49 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat T-Mobile US 21,13 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die T-Mobile US-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet. Am 22.10.2026 wird T-Mobile US schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je T-Mobile US-Aktie in Höhe von 10,52 USD im Jahr 2025 aus.

