T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Abend vermehrt von T-Mobile US

06.10.25 20:23 Uhr
T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Abend vermehrt von T-Mobile US

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von T-Mobile US. Die T-Mobile US-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 3,0 Prozent im Minus bei 223,45 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
T-Mobile US
192,02 EUR -3,50 EUR -1,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr ging es für die T-Mobile US-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,0 Prozent auf 223,45 USD. In der Spitze fiel die T-Mobile US-Aktie bis auf 222,26 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 228,87 USD. Bisher wurden heute 684.684 T-Mobile US-Aktien gehandelt.

Am 04.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 276,49 USD. 23,74 Prozent Plus fehlen der T-Mobile US-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2024 bei 206,27 USD. Der derzeitige Kurs der T-Mobile US-Aktie liegt somit 8,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten T-Mobile US-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,83 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,07 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 271,00 USD je T-Mobile US-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte T-Mobile US am 23.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,84 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,49 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat T-Mobile US 21,13 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 19,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die T-Mobile US-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet. Am 22.10.2026 wird T-Mobile US schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je T-Mobile US-Aktie in Höhe von 10,52 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu T-Mobile US

DatumMeistgelesen
Analysen zu T-Mobile US

DatumRatingAnalyst
30.09.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.09.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
13.08.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
06.08.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
25.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
30.09.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
24.07.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025T-Mobile US BuyUBS AG
18.03.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.09.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
13.08.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
25.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
24.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
10.06.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
13.04.2016Sprint UnderweightPacific Crest Securities Inc.
10.12.2014Sprint UnderperformOppenheimer & Co. Inc.

