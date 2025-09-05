DAX23.754 +0,7%ESt505.352 +0,6%Top 10 Crypto15,74 -0,4%Dow45.425 +0,1%Nas21.878 +0,8%Bitcoin95.949 +1,1%Euro1,1745 +0,2%Öl65,92 +0,4%Gold3.637 +1,4%
T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Montagnachmittag in Rot

08.09.25 16:10 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von T-Mobile US. Die T-Mobile US-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 4,2 Prozent auf 242,26 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
T-Mobile US
203,65 EUR -13,00 EUR -6,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von T-Mobile US nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 4,2 Prozent auf 242,26 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die T-Mobile US-Aktie bis auf 237,46 USD. Bei 241,10 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 365.232 T-Mobile US-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.03.2025 auf bis zu 276,49 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,13 Prozent hinzugewinnen. Bei 192,65 USD fiel das Papier am 07.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 20,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten T-Mobile US-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,83 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,58 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 267,00 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte T-Mobile US am 23.07.2025 vor. Das EPS belief sich auf 2,84 USD gegenüber 2,49 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,88 Prozent auf 21,13 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die T-Mobile US-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet. Schätzungsweise am 22.10.2026 dürfte T-Mobile US die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der T-Mobile US-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,80 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu T-Mobile US

DatumMeistgelesen
Analysen zu T-Mobile US

DatumRatingAnalyst
08:51T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
13.08.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
06.08.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
25.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
24.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
06.08.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
24.07.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025T-Mobile US BuyUBS AG
18.03.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.02.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
08:51T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
13.08.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
25.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
24.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
10.06.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13.04.2016Sprint UnderweightPacific Crest Securities Inc.
10.12.2014Sprint UnderperformOppenheimer & Co. Inc.

