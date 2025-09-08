T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US tendiert am Abend schwächer

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von T-Mobile US. Die T-Mobile US-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,2 Prozent auf 239,70 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von T-Mobile US nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:06 Uhr 1,2 Prozent auf 239,70 USD. Die Abwärtsbewegung der T-Mobile US-Aktie ging bis auf 238,50 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 241,89 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten T-Mobile US-Aktien beläuft sich auf 475.679 Stück.

Am 04.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 276,49 USD an. Der derzeitige Kurs der T-Mobile US-Aktie liegt somit 13,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 194,41 USD ab. Derzeit notiert die T-Mobile US-Aktie damit 23,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für T-Mobile US-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,83 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,58 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die T-Mobile US-Aktie bei 267,00 USD.

Am 23.07.2025 hat T-Mobile US die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,84 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,49 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21,13 Mrd. USD – ein Plus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem T-Mobile US 19,77 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von T-Mobile US rechnen Experten am 22.10.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,80 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

