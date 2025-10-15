DAX24.203 -0,1%Est505.608 +1,0%MSCI World4.321 +1,0%Top 10 Crypto15,20 -1,3%Nas22.786 +1,2%Bitcoin95.627 -2,0%Euro1,1634 +0,2%Öl62,06 -0,4%Gold4.201 +1,4%
T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US büßt am Nachmittag ein

15.10.25 16:08 Uhr
T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US büßt am Nachmittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von T-Mobile US. Die T-Mobile US-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 228,65 USD ab.

Die T-Mobile US-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 228,65 USD. In der Spitze büßte die T-Mobile US-Aktie bis auf 227,29 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 229,18 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 65.327 T-Mobile US-Aktien den Besitzer.

Am 04.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 276,49 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die T-Mobile US-Aktie mit einem Kursplus von 20,92 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.01.2025 auf bis zu 208,39 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die T-Mobile US-Aktie mit einem Verlust von 8,86 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,59 USD. Im Vorjahr erhielten T-Mobile US-Aktionäre 2,83 USD je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 283,75 USD an.

Am 23.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,84 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,49 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21,13 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte T-Mobile US am 23.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von T-Mobile US rechnen Experten am 22.10.2026.

Experten taxieren den T-Mobile US-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,39 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: mandritoiu / Shutterstock.com

Analysen zu T-Mobile US

DatumRatingAnalyst
14.10.2025T-Mobile US OutperformRBC Capital Markets
30.09.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.09.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
13.08.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
06.08.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
