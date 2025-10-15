DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.304 +0,6%Top 10 Crypto15,22 -1,2%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.491 -2,1%Euro1,1645 +0,3%Öl62,11 -0,3%Gold4.211 +1,7%
T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Mittwochabend im Minus

15.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von T-Mobile US gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von T-Mobile US gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 227,38 USD abwärts.

Um 20:07 Uhr fiel die T-Mobile US-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 227,38 USD ab. Die T-Mobile US-Aktie gab in der Spitze bis auf 226,68 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 229,18 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 303.365 T-Mobile US-Aktien.

Am 04.03.2025 markierte das Papier bei 276,49 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die T-Mobile US-Aktie damit 17,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 208,39 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem T-Mobile US seine Aktionäre 2024 mit 2,83 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,59 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 283,75 USD je T-Mobile US-Aktie an.

Am 23.07.2025 lud T-Mobile US zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,84 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,49 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,88 Prozent auf 21,13 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,77 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

T-Mobile US dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 22.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass T-Mobile US im Jahr 2025 10,39 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: mandritoiu / Shutterstock.com

