T-Mobile US im Fokus

T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US tendiert am Abend tiefer

16.10.25 20:23 Uhr
T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US tendiert am Abend tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von T-Mobile US. Das Papier von T-Mobile US befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,5 Prozent auf 225,62 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
T-Mobile US
197,08 EUR 0,24 EUR 0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 225,62 USD. In der Spitze fiel die T-Mobile US-Aktie bis auf 225,52 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 229,79 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 422.249 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 276,49 USD. Dieser Kurs wurde am 04.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die T-Mobile US-Aktie mit einem Kursplus von 22,55 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.01.2025 bei 208,39 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die T-Mobile US-Aktie 8,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem T-Mobile US seine Aktionäre 2024 mit 2,83 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,59 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die T-Mobile US-Aktie bei 283,75 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte T-Mobile US am 23.07.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,84 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,49 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 21,13 Mrd. USD gegenüber 19,77 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von T-Mobile US rechnen Experten am 22.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass T-Mobile US einen Gewinn von 14,98 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur T-Mobile US-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu T-Mobile US

DatumMeistgelesen
Analysen zu T-Mobile US

DatumRatingAnalyst
14.10.2025T-Mobile US OutperformRBC Capital Markets
30.09.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.09.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
13.08.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
06.08.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
14.10.2025T-Mobile US OutperformRBC Capital Markets
30.09.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
24.07.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025T-Mobile US BuyUBS AG
08.09.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
13.08.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
25.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
24.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
10.06.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
13.04.2016Sprint UnderweightPacific Crest Securities Inc.
10.12.2014Sprint UnderperformOppenheimer & Co. Inc.

