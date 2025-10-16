T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US tendiert am Abend tiefer

T-Mobile US im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von T-Mobile US. Das Papier von T-Mobile US befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,5 Prozent auf 225,62 USD ab.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 225,62 USD. In der Spitze fiel die T-Mobile US-Aktie bis auf 225,52 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 229,79 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 422.249 T-Mobile US-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 276,49 USD. Dieser Kurs wurde am 04.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die T-Mobile US-Aktie mit einem Kursplus von 22,55 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.01.2025 bei 208,39 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die T-Mobile US-Aktie 8,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem T-Mobile US seine Aktionäre 2024 mit 2,83 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,59 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die T-Mobile US-Aktie bei 283,75 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte T-Mobile US am 23.07.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,84 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,49 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 21,13 Mrd. USD gegenüber 19,77 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von T-Mobile US rechnen Experten am 22.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass T-Mobile US einen Gewinn von 14,98 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

