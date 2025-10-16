T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von T-Mobile US. Die T-Mobile US-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 228,92 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,0 Prozent auf 228,92 USD zu. Die T-Mobile US-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 229,79 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 229,79 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 91.209 T-Mobile US-Aktien.

Bei einem Wert von 276,49 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.03.2025). Derzeit notiert die T-Mobile US-Aktie damit 17,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 208,39 USD erreichte der Anteilsschein am 07.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für T-Mobile US-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,83 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,59 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die T-Mobile US-Aktie bei 283,75 USD.

Am 23.07.2025 legte T-Mobile US die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,84 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,49 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 21,13 Mrd. USD gegenüber 19,77 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.10.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 22.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 14,98 USD je T-Mobile US-Aktie.

