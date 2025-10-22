DAX24.158 -0,7%Est505.639 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,61 -5,7%Nas22.783 -0,7%Bitcoin93.422 -0,2%Euro1,1615 +0,1%Öl62,73 +1,7%Gold4.040 -2,1%
DAX letztlich tiefer -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- D-Wave, Quantum eMotion, TKMS, Rüstungsaktien, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat, Gold im Fokus
Berichtssaison im Blick: DAX schließt im Mittwochhandel tiefer - Bilanzsaison kommt ins Rollen
22.10.25 16:08 Uhr
T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US fällt am Nachmittag

Die Aktie von T-Mobile US gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der T-Mobile US-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,3 Prozent auf 223,84 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
T-Mobile US
198,34 EUR 1,36 EUR 0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die T-Mobile US-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 223,84 USD. Die T-Mobile US-Aktie sank bis auf 218,88 USD. Bei 225,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten T-Mobile US-Aktien beläuft sich auf 314.869 Stück.

Am 04.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 276,49 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 07.01.2025 auf bis zu 208,39 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der T-Mobile US-Aktie 6,90 Prozent sinken.

T-Mobile US-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,83 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,59 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 283,75 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte T-Mobile US am 23.07.2025. Das EPS belief sich auf 2,84 USD gegenüber 2,49 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat T-Mobile US in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 21,13 Mrd. USD im Vergleich zu 19,77 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,34 USD je Aktie in den T-Mobile US-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Analysen zu T-Mobile US

DatumRatingAnalyst
14.10.2025T-Mobile US OutperformRBC Capital Markets
30.09.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.09.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
13.08.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
06.08.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
14.10.2025T-Mobile US OutperformRBC Capital Markets
30.09.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025T-Mobile US KaufenDZ BANK
24.07.2025T-Mobile US OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025T-Mobile US BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.09.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
13.08.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
25.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
24.07.2025T-Mobile US Sector PerformRBC Capital Markets
10.06.2025T-Mobile US Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13.04.2016Sprint UnderweightPacific Crest Securities Inc.
10.12.2014Sprint UnderperformOppenheimer & Co. Inc.

