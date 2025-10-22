T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Abend mit Verlusten

T-Mobile US im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von T-Mobile US. Die T-Mobile US-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 227,14 USD abwärts.

Die T-Mobile US-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 227,14 USD. Die Abwärtsbewegung der T-Mobile US-Aktie ging bis auf 218,88 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 225,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 997.764 T-Mobile US-Aktien den Besitzer.

Am 04.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 276,49 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der T-Mobile US-Aktie. Bei einem Wert von 208,39 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.01.2025). Der derzeitige Kurs der T-Mobile US-Aktie liegt somit 9,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,59 USD. Im Vorjahr erhielten T-Mobile US-Aktionäre 2,83 USD je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 283,75 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte T-Mobile US am 23.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,84 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte T-Mobile US ein EPS von 2,49 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 21,13 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19,77 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte T-Mobile US am 23.10.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass T-Mobile US ein EPS in Höhe von 10,34 USD in den Büchern stehen haben wird.

