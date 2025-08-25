T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Dienstagabend leichter
Die Aktie von T-Mobile US gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von T-Mobile US gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 250,69 USD abwärts.
Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 250,69 USD. Zwischenzeitlich weitete die T-Mobile US-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 249,45 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 251,58 USD. Der Tagesumsatz der T-Mobile US-Aktie belief sich zuletzt auf 395.278 Aktien.
Am 04.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 276,49 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,29 Prozent könnte die T-Mobile US-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.09.2024 bei 192,65 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem T-Mobile US seine Aktionäre 2024 mit 2,83 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,58 USD je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die T-Mobile US-Aktie bei 267,00 USD.
T-Mobile US ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,84 USD gegenüber 2,49 USD im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 21,13 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 19,77 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
T-Mobile US wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 22.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von T-Mobile US.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,83 USD je Aktie belaufen.
Analysen zu T-Mobile US
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|25.07.2025
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|T-Mobile US Buy
|UBS AG
|18.03.2025
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.2025
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|13.08.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.2025
|T-Mobile US Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.06.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|30.04.2025
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|13.04.2016
|Sprint Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|10.12.2014
|Sprint Underperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
