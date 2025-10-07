DAX24.389 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.326 -0,6%Top 10 Crypto16,80 -3,5%Nas22.737 -0,9%Bitcoin104.115 -2,3%Euro1,1678 -0,3%Öl65,44 -0,1%Gold3.971 +0,2%
T-Mobile US im Blick

T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Dienstagnachmittag im Plus

07.10.25 16:09 Uhr
T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Dienstagnachmittag im Plus

Die Aktie von T-Mobile US zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von T-Mobile US legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,1 Prozent auf 225,22 USD.

Die T-Mobile US-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 225,22 USD. In der Spitze legte die T-Mobile US-Aktie bis auf 225,49 USD zu. Mit einem Wert von 225,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 86.221 T-Mobile US-Aktien.

Am 04.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 276,49 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,76 Prozent könnte die T-Mobile US-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 207,47 USD. Der aktuelle Kurs der T-Mobile US-Aktie ist somit 7,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,83 USD an T-Mobile US-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,59 USD. Analysten bewerten die T-Mobile US-Aktie im Durchschnitt mit 271,00 USD.

T-Mobile US ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,84 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,49 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 21,13 Mrd. USD gegenüber 19,77 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von T-Mobile US wird am 23.10.2025 gerechnet. T-Mobile US dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,46 USD je T-Mobile US-Aktie.

Redaktion finanzen.net

