T-Mobile US Aktie News: S&P 500 Aktie T-Mobile US am Dienstagabend in Grün

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von T-Mobile US. Die T-Mobile US-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 228,03 USD.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von T-Mobile US zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 228,03 USD. Die T-Mobile US-Aktie legte bis auf 228,90 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 225,00 USD. Von der T-Mobile US-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 470.505 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 276,49 USD. Dieser Kurs wurde am 04.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 21,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 207,47 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 9,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 2,83 USD an T-Mobile US-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,59 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 271,00 USD.

Am 23.07.2025 hat T-Mobile US die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,84 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,49 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 21,13 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte T-Mobile US 19,77 Mrd. USD umgesetzt.

Die T-Mobile US-Bilanz für Q3 2025 wird am 23.10.2025 erwartet. Schätzungsweise am 22.10.2026 dürfte T-Mobile US die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,46 USD je T-Mobile US-Aktie belaufen.

