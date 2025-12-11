DAX24.278 +0,6%Est505.751 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 -2,9%Nas23.418 -1,0%Bitcoin76.533 -2,7%Euro1,1756 +0,5%Öl61,00 -2,4%Gold4.278 +1,2%
Fed senkt Leitzins: DAX schließt höher -- Oracle enttäuscht beim Umsatz -- Nextdoor, Novo Nordisk, Allianz, Telekom, TUI, Rheinmetall, EOS, SAP, NVIDIA, Softbank im Fokus
Daktronics (DAKT) im Pivotal-Point-Check: Nettogewinn-Sprung um über 25 % und 3. Quartal in Folge mit Umsatzwachstum befeuern den US-Display-Spezialisten!
DAX zwischen Fed-Zinssenkung und Oracle-Enttäuschung: Abstand zur 24.000er-Marke ausgebaut
TAGESVORSCHAU: Termine am 12. Dezember 2025

11.12.25 17:34 Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 12. Dezember 2025

TERMINE UNTERNEHMEN

22:00 USA: Nasdaq gibt Index-Änderungen bekannt

TERMINE KONJUNKTUR

05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 10/25

05:30 JPN: Industrieproduktion 10/25 (endgültig)

08:00 GBR: BIP 10/25

08:00 GBR: Industrieproduktion 10/25

08:00 GBR: Handelsbilanz 10/25

08:00 ROU: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)

08:00 DEU: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)

08:00 DEU: Insolvenzen 9/25 + Schnellindikator 11/25

08:30 DEU: DIW, Pressegespräch Konjunkturprognose Winter 2025

08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)

09:00 ESP: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 11/25 (endgültig)

14:00 RUS: Handelsbilanz 10/25

17:00 RUS: BIP Q3/25 (1. Schätzung)

SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH verhandelt über Pflicht der Wohnungseigentümer zum Bau von Sondereigentum bei steckengebliebenem Bau

09:00 DEU: Online-Diskussionsveranstaltung Agentur für Erneuerbare Energien e. V. «Bundesländerkonferenz Föderale Energiewende 2025»

10:00 BEL: Treffen der EU-Finanzminister

ITA: Großer Streik in Italien gegen Haushaltspläne von Meloni-Regierung

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

