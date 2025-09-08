DAX23.718 -0,4%ESt505.369 +0,1%Top 10 Crypto15,38 -2,7%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin95.062 -0,2%Euro1,1705 -0,5%Öl66,41 +0,3%Gold3.631 -0,1%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing gewinnt am Dienstagabend an Fahrt

09.09.25 20:24 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 252,93 USD.

Im New York-Handel gewannen die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Papiere um 20:07 Uhr 2,3 Prozent. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 254,67 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 247,61 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.183.200 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.

Am 09.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 254,67 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie mit einem Kursplus von 0,69 Prozent wieder erreichen. Bei 134,26 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 46,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,13 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,34 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 17.07.2025. Taiwan Semiconductor Manufacturing hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,49 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,48 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Taiwan Semiconductor Manufacturing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 30,27 Mrd. USD im Vergleich zu 20,82 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 16.10.2025 erwartet.

Experten taxieren den Taiwan Semiconductor Manufacturing-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,96 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

