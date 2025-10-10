DAX24.581 -0,1%Est505.614 -0,2%MSCI World4.338 ±0,0%Top 10 Crypto16,73 +1,2%Nas23.075 +0,2%Bitcoin104.870 -0,4%Euro1,1576 +0,1%Öl63,60 -2,5%Gold3.982 +0,1%
Taiwan Semiconductor Manufacturing im Blick

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing verliert am Nachmittag

10.10.25 16:09 Uhr
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing verliert am Nachmittag

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 297,11 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)
256,00 EUR -4,00 EUR -1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 297,11 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 296,47 USD. Bei 299,80 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 376.513 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2025 auf bis zu 307,26 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie liegt somit 3,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 134,26 USD. Der aktuelle Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ist somit 54,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,13 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,29 USD belaufen.

Am 17.07.2025 hat Taiwan Semiconductor Manufacturing die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 2,49 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Taiwan Semiconductor Manufacturing noch ein Gewinn pro Aktie von 1,48 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 30,27 Mrd. USD – ein Plus von 45,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Taiwan Semiconductor Manufacturing 20,82 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 16.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Taiwan Semiconductor Manufacturing dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 15.10.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Taiwan Semiconductor Manufacturing einen Gewinn von 10,00 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie

