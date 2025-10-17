Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Freitagnachmittag mit stabiler Tendenz

Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Mit einem Wert von 299,64 USD bewegte sich die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Zum Vortag unverändert notierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie um 15:53 Uhr im New York-Handel bei 299,64 USD. Bei 302,30 USD markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 296,75 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 299,19 USD. Zuletzt wechselten via New York 569.507 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 311,03 USD an. Der aktuelle Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ist somit 3,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 134,26 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie damit 123,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,13 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,26 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.10.2025. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 58,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 33,07 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 20,82 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.01.2026 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,23 USD je Aktie in den Taiwan Semiconductor Manufacturing-Büchern.

