Notierung im Blick

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Abend schwächer

17.10.25 20:23 Uhr
Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Abend schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 297,49 USD.

Die Aktie verlor um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 297,49 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bisher bei 295,00 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 299,19 USD. Bisher wurden heute 1.426.274 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 311,03 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.10.2025). Gewinne von 4,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 134,26 USD am 08.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 54,87 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,13 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,26 USD.

Taiwan Semiconductor Manufacturing gewährte am 16.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite standen 33,07 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,82 Mrd. USD umgesetzt.

Am 15.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Taiwan Semiconductor Manufacturing veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,23 USD je Aktie in den Taiwan Semiconductor Manufacturing-Büchern.

Redaktion finanzen.net

