Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing zieht am Abend an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Zuletzt ging es für das Taiwan Semiconductor Manufacturing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 294,83 USD.

Im New York-Handel gewannen die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Papiere um 20:08 Uhr 2,9 Prozent. Kurzfristig markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 297,13 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 295,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.336.250 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.10.2025 auf bis zu 311,03 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 134,26 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie mit einem Verlust von 54,46 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,22 USD. Im Vorjahr hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,13 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Taiwan Semiconductor Manufacturing gewährte am 16.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 33,07 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 40,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,50 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 15.01.2026 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,35 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.

