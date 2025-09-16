Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Mittwochnachmittag nahezu unverändert

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing. Im New York-Handel kam die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 262,21 USD.

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 262,21 USD. In der Spitze gewann die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 264,40 USD. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie gab in der Spitze bis auf 259,81 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 264,34 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 509.730 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien.

Am 16.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 266,27 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie damit 1,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 134,26 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie liegt somit 95,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,13 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,33 USD aus.

Taiwan Semiconductor Manufacturing ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,49 USD gegenüber 1,48 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Taiwan Semiconductor Manufacturing 30,27 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 45,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 16.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,97 USD je Aktie in den Taiwan Semiconductor Manufacturing-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie

Patentkönige: Diese Tech-Unternehmen melden die meisten Patente an

Nach Taiwan-Besuch: NVIDIA-Chef Huang rät zum Kauf von TSMC-Aktien

Hedgefonds greifen nicht nur bei NVIDIA zu - Tesla-Aktie erstmals seit 2022 wieder unter Favoriten