Aktie im Blick

Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing tendiert am Abend nordwärts

18.09.25 20:25 Uhr
Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 267,68 USD nach oben.

Um 20:07 Uhr ging es für das Taiwan Semiconductor Manufacturing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,9 Prozent auf 267,68 USD. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 270,47 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 258,98 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.314.793 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.09.2025 bei 270,47 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 134,26 USD ab. Mit einem Kursverlust von 49,84 Prozent würde die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,33 USD. Im Vorjahr hatte Taiwan Semiconductor Manufacturing 2,13 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Taiwan Semiconductor Manufacturing gewährte am 17.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,49 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,48 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Taiwan Semiconductor Manufacturing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30,27 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 45,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20,82 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Taiwan Semiconductor Manufacturing wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 16.10.2025 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 9,96 USD je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie

Patentkönige: Diese Tech-Unternehmen melden die meisten Patente an

Nach Taiwan-Besuch: NVIDIA-Chef Huang rät zum Kauf von TSMC-Aktien

Hedgefonds greifen nicht nur bei NVIDIA zu - Tesla-Aktie erstmals seit 2022 wieder unter Favoriten

In eigener Sache

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSMC) (Spons. ADRs)

DatumMeistgelesen
