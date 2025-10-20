Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing zeigt sich am Nachmittag freundlich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Taiwan Semiconductor Manufacturing legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,0 Prozent auf 301,11 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Taiwan Semiconductor Manufacturing-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 301,11 USD. In der Spitze gewann die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bis auf 302,13 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 300,00 USD. Zuletzt wurden via New York 523.737 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien umgesetzt.

Bei 311,03 USD erreichte der Titel am 17.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 134,26 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 55,41 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,13 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,25 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Taiwan Semiconductor Manufacturing am 16.10.2025 vor. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 40,71 Prozent auf 33,07 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Taiwan Semiconductor Manufacturing dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 15.01.2026 präsentieren.

In der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,34 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

