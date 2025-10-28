Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 297,09 USD.
Der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 297,09 USD. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie sank bis auf 296,09 USD. Mit einem Wert von 298,30 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 413.396 Stück gehandelt.
Am 17.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 311,03 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie somit 4,48 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 134,26 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie 54,81 Prozent sinken.
Für Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,13 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,23 USD ausgeschüttet werden.
Am 16.10.2025 äußerte sich Taiwan Semiconductor Manufacturing zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Taiwan Semiconductor Manufacturing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 33,07 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 23,50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Taiwan Semiconductor Manufacturing wird am 15.01.2026 gerechnet.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Taiwan Semiconductor Manufacturing-Gewinn in Höhe von 10,36 USD je Aktie aus.
Alle: Alle Empfehlungen