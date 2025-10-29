Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Taiwan Semiconductor Manufacturing am Nachmittag in Grün

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 304,93 USD zu.

Um 15:52 Uhr wies die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 304,93 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie bei 307,80 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 307,17 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.001.830 Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien umgesetzt.

Bei 311,03 USD markierte der Titel am 17.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie somit 1,96 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (134,26 USD). Der derzeitige Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie liegt somit 127,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,13 USD an Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,23 USD.

Taiwan Semiconductor Manufacturing gewährte am 16.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz lag bei 33,07 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 40,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23,50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 15.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Taiwan Semiconductor Manufacturing veröffentlicht werden.

In der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 10,36 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

