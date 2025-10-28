Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie News: NYSE International 100 Aktie Anleger greifen bei Taiwan Semiconductor Manufacturing am Abend zu

Aktienentwicklung

Die Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 300,80 USD zu.

Um 20:08 Uhr wies die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 300,80 USD nach oben. Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie legte bis auf 300,80 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 298,30 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktien beläuft sich auf 784.862 Stück.

Bei 311,03 USD erreichte der Titel am 17.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie ist somit 3,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 134,26 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie mit einem Verlust von 55,37 Prozent wieder erreichen.

Taiwan Semiconductor Manufacturing-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,13 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,23 USD aus.

Taiwan Semiconductor Manufacturing ließ sich am 16.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Taiwan Semiconductor Manufacturing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 33,07 Mrd. USD im Vergleich zu 23,50 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 15.01.2026 dürfte Taiwan Semiconductor Manufacturing Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,36 USD fest.

Redaktion finanzen.net

