Kursentwicklung

Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target büßt am Dienstagnachmittag ein

09.09.25 16:09 Uhr
Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target büßt am Dienstagnachmittag ein

Die Aktie von Target gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Target-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 90,90 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Target Corp.
77,30 EUR -0,74 EUR -0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 90,90 USD. Im Tief verlor die Target-Aktie bis auf 90,78 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 91,49 USD. Bisher wurden via New York 144.890 Target-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 161,39 USD erreichte der Titel am 16.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 77,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 87,35 USD. Der derzeitige Kurs der Target-Aktie liegt somit 4,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 4,46 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,56 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Target am 20.08.2025 vor. In Sachen EPS wurden 2,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Target 2,57 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 25,21 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,45 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Target am 12.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Target im Jahr 2026 7,32 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

