Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target tendiert am Freitagabend tiefer

Die Aktie von Target gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Der Target-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 90,07 USD.

Die Target-Aktie notierte um 20:07 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 90,07 USD. Die Target-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 89,50 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 89,99 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Target-Aktien beläuft sich auf 318.023 Stück.

Am 20.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 158,42 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Target-Aktie mit einem Kursplus von 75,89 Prozent wieder erreichen. Am 11.10.2025 gab der Anteilsschein bis auf 85,37 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 5,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Target-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 4,46 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,56 USD aus.

Am 20.08.2025 äußerte sich Target zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,05 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Target ein EPS von 2,57 USD je Aktie vermeldet. Target hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25,21 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,45 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Target am 19.11.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Target möglicherweise am 25.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Target einen Gewinn von 7,25 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

