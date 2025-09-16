DAX23.359 +0,1%ESt505.370 -0,1%Top 10 Crypto16,31 +0,1%Dow45.933 +0,4%Nas22.252 -0,4%Bitcoin97.698 -0,7%Euro1,1848 -0,1%Öl67,72 -1,1%Gold3.662 -0,8%
CLO-ETFs: Endlich Zugang zu institutionellen Renditen
Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Mittwochabend auf grünem Terrain

17.09.25 20:24 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Target. Zuletzt konnte die Aktie von Target zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 90,69 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Target Corp.
75,96 EUR 0,88 EUR 1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr sprang die Target-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 90,69 USD zu. Im Tageshoch stieg die Target-Aktie bis auf 90,81 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 89,94 USD. Zuletzt wurden via New York 589.509 Target-Aktien umgesetzt.

Am 16.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 161,39 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 77,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Target-Aktie. Bei einem Wert von 87,35 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Mit einem Kursverlust von 3,68 Prozent würde die Target-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,56 USD. Im Vorjahr hatte Target 4,46 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Target ließ sich am 20.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,05 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,57 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 25,21 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 0,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Target 25,45 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Target am 12.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,32 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

