Target Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Target am Donnerstagabend ins Minus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Target. Die Target-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 96,35 USD abwärts.

Um 20:08 Uhr rutschte die Target-Aktie in der New York-Sitzung um 2,4 Prozent auf 96,35 USD ab. Die Target-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 96,14 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 98,49 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 753.603 Target-Aktien.

Am 22.08.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 167,33 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Target-Aktie 73,68 Prozent zulegen. Bei 87,35 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 9,34 Prozent würde die Target-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,56 USD, nach 4,46 USD im Jahr 2025.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Target am 21.05.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,27 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,03 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 23,85 Mrd. USD – eine Minderung von 2,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 24,53 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Target möglicherweise am 26.08.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,31 USD je Aktie in den Target-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Target-Aktie

Target-Aktie fällt kräftig: Zahlen enttäuschen - Fiddelke übernimmt Chefposten

S&P 500-Titel Target-Aktie: Über diese Dividende können sich Target-Aktionäre freuen

Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels fester