DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,32 -1,6%Nas22.440 +1,6%Bitcoin73.565 -2,1%Euro1,1517 -0,1%Öl62,47 -1,1%Gold4.085 +0,2%
DAX geht bei über 23.000 Punkten ins Wochenende -- Wall Street steigt -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- D-Wave, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK im Fokus
Top News
Gold, Öl, Weizen & Co. am Abend Gold, Öl, Weizen & Co. am Abend
23.000-Punkte-Marke knapp gehalten: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht 23.000-Punkte-Marke knapp gehalten: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht
Target im Blick

Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target steigt am Abend stark

21.11.25 20:23 Uhr
Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target steigt am Abend stark

Die Aktie von Target gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Target-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 5,3 Prozent im Plus bei 88,10 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Target Corp.
72,86 EUR -1,44 EUR -1,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr sprang die Target-Aktie im New York-Handel an und legte um 5,3 Prozent auf 88,10 USD zu. In der Spitze gewann die Target-Aktie bis auf 88,96 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 84,47 USD. Bisher wurden heute 605.659 Target-Aktien gehandelt.

Am 29.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 145,04 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 64,63 Prozent könnte die Target-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 83,44 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.11.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 5,29 Prozent könnte die Target-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Target-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,46 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,56 USD ausgeschüttet werden.

Am 19.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,51 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,85 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Target 25,27 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 25,67 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die Target-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.03.2026 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Target möglicherweise am 25.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Target ein EPS in Höhe von 7,26 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Target und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Analysen zu Target Corp.

DatumRatingAnalyst
21.08.2019Target overweightJP Morgan Chase & Co.
21.08.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
05.08.2019Target BuyDeutsche Bank AG
29.04.2019Target OverweightBarclays Capital
18.04.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
