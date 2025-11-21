Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target steigt am Abend stark
Die Aktie von Target gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Target-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 5,3 Prozent im Plus bei 88,10 USD.
Um 20:07 Uhr sprang die Target-Aktie im New York-Handel an und legte um 5,3 Prozent auf 88,10 USD zu. In der Spitze gewann die Target-Aktie bis auf 88,96 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 84,47 USD. Bisher wurden heute 605.659 Target-Aktien gehandelt.
Am 29.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 145,04 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 64,63 Prozent könnte die Target-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 83,44 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.11.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 5,29 Prozent könnte die Target-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für Target-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 4,46 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,56 USD ausgeschüttet werden.
Am 19.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,51 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,85 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Target 25,27 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 25,67 Mrd. USD umgesetzt worden.
Die Target-Bilanz für Q4 2025 wird am 10.03.2026 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Target möglicherweise am 25.11.2026 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Target ein EPS in Höhe von 7,26 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Target-Aktie fällt kräftig: Zahlen enttäuschen - Fiddelke übernimmt Chefposten
S&P 500-Titel Target-Aktie: Über diese Dividende können sich Target-Aktionäre freuen
Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels fester
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2019
|Target overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
|05.08.2019
|Target Buy
|Deutsche Bank AG
|29.04.2019
|Target Overweight
|Barclays Capital
|18.04.2019
|Target Outperform
|Telsey Advisory Group
