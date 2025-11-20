DAX23.279 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,43 -8,2%Nas22.208 -1,6%Bitcoin75.147 -5,1%Euro1,1531 -0,1%Öl63,32 -0,5%Gold4.077 ±-0,0%
Target im Fokus

Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Abend mit Verlusten

20.11.25 20:23 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Target. Die Target-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 2,4 Prozent auf 84,05 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Target Corp.
74,30 EUR 0,64 EUR 0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Target-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr um 2,4 Prozent auf 84,05 USD ab. Die Target-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 83,80 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 86,28 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 788.975 Target-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 145,04 USD. Dieser Kurs wurde am 29.01.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Target-Aktie somit 42,05 Prozent niedriger. Bei 83,80 USD erreichte der Anteilsschein am 20.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,30 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 4,46 USD an Target-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,56 USD aus.

Am 19.11.2025 lud Target zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,51 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Target ein EPS von 2,57 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 25,45 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 25,27 Mrd. USD.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Target wird am 10.03.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 25.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Target im Jahr 2026 7,24 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Target-Aktie

Target-Aktie fällt kräftig: Zahlen enttäuschen - Fiddelke übernimmt Chefposten

S&P 500-Titel Target-Aktie: Über diese Dividende können sich Target-Aktionäre freuen

Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels fester

In eigener Sache

Übrigens: Target und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Target Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Target Corp.

DatumRatingAnalyst
21.08.2019Target overweightJP Morgan Chase & Co.
21.08.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
05.08.2019Target BuyDeutsche Bank AG
29.04.2019Target OverweightBarclays Capital
18.04.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
21.08.2019Target overweightJP Morgan Chase & Co.
21.08.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
05.08.2019Target BuyDeutsche Bank AG
29.04.2019Target OverweightBarclays Capital
18.04.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
05.01.2018Target Equal WeightBarclays Capital
12.09.2016Target Market PerformCowen and Company, LLC
19.05.2016Target NeutralMKM Partners
25.02.2016Target NeutralMKM Partners
19.11.2015Target NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.05.2017Target SellGordon Haskett
01.03.2017Target UnderweightBarclays Capital
01.03.2017Target UnderperformWolfe Research
19.05.2016Target UnderweightBarclays Capital
31.03.2016Target UnderweightBarclays Capital

