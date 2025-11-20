Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Abend mit Verlusten

Target im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Target. Die Target-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 2,4 Prozent auf 84,05 USD ab.

Die Target-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr um 2,4 Prozent auf 84,05 USD ab. Die Target-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 83,80 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 86,28 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 788.975 Target-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 145,04 USD. Dieser Kurs wurde am 29.01.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Target-Aktie somit 42,05 Prozent niedriger. Bei 83,80 USD erreichte der Anteilsschein am 20.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,30 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 4,46 USD an Target-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,56 USD aus.

Am 19.11.2025 lud Target zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.10.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,51 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Target ein EPS von 2,57 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 25,45 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 25,27 Mrd. USD.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Target wird am 10.03.2026 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 25.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Target im Jahr 2026 7,24 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

