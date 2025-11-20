DAX23.494 +1,4%Est505.621 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,9%Nas23.071 +2,3%Bitcoin78.526 -0,8%Euro1,1524 -0,1%Öl64,12 +0,7%Gold4.081 +0,1%
DAX zieht an -- US-Börsen stark -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Siemens Energy, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
Walmart-Aktie zieht an: Jahresprognose nach Umsatzplus erneut angehoben
Hot Stocks heute: NVIDIA rettet den Markt - Alzchem: Rüstungswert aus der dritten Reihen
Kursentwicklung

Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target legt am Donnerstagnachmittag zu

20.11.25 16:09 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Target. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 86,25 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Target Corp.
74,30 EUR 0,64 EUR 0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Target legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 86,25 USD. Die Target-Aktie legte bis auf 86,88 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 86,28 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Target-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 180.912 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 145,04 USD erreichte der Titel am 29.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 68,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 85,31 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Target-Aktie 1,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Target-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 4,46 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,56 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Target am 19.11.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,51 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Target ein EPS von 2,57 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Target in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,72 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 25,27 Mrd. USD im Vergleich zu 25,45 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Target am 10.03.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 25.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,24 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Target Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Target Corp.

DatumRatingAnalyst
21.08.2019Target overweightJP Morgan Chase & Co.
21.08.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
05.08.2019Target BuyDeutsche Bank AG
29.04.2019Target OverweightBarclays Capital
18.04.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
21.08.2019Target overweightJP Morgan Chase & Co.
21.08.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
05.08.2019Target BuyDeutsche Bank AG
29.04.2019Target OverweightBarclays Capital
18.04.2019Target OutperformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
05.01.2018Target Equal WeightBarclays Capital
12.09.2016Target Market PerformCowen and Company, LLC
19.05.2016Target NeutralMKM Partners
25.02.2016Target NeutralMKM Partners
19.11.2015Target NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
09.05.2017Target SellGordon Haskett
01.03.2017Target UnderweightBarclays Capital
01.03.2017Target UnderperformWolfe Research
19.05.2016Target UnderweightBarclays Capital
31.03.2016Target UnderweightBarclays Capital

