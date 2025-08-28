Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Freitagnachmittag kaum verändert

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Target. Im New York-Handel kam die Target-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 96,85 USD.

Die Target-Aktie wies um 15:52 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 96,85 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Target-Aktie bei 97,22 USD. Die Target-Aktie gab in der Spitze bis auf 96,75 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 97,10 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 68.074 Target-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.10.2024 bei 161,39 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Target-Aktie derzeit noch 66,64 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 87,35 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Target seine Aktionäre 2025 mit 4,46 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,56 USD je Aktie ausschütten.

Target gewährte am 20.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 2,05 USD gegenüber 2,57 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 25,21 Mrd. USD, gegenüber 25,45 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,95 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Target am 12.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Target einen Gewinn von 7,32 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

