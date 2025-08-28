Target Aktie News: S&P 500 Aktie Target am Freitagabend billiger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Target. Das Papier von Target gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 95,92 USD abwärts.
Die Aktie verlor um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 95,92 USD. Zwischenzeitlich weitete die Target-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 95,70 USD aus. Mit einem Wert von 97,10 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 220.395 Target-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (161,39 USD) erklomm das Papier am 16.10.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Target-Aktie mit einem Kursplus von 68,25 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 87,35 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Target-Aktie.
Nachdem Target seine Aktionäre 2025 mit 4,46 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,56 USD je Aktie ausschütten.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Target am 20.08.2025 vor. Das EPS lag bei 2,05 USD. Im letzten Jahr hatte Target einen Gewinn von 2,57 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Target 25,21 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 25,45 Mrd. USD umgesetzt worden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 12.11.2025 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Target im Jahr 2026 7,32 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Alle: Alle Empfehlungen