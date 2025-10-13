TeamViewer Aktie News: TeamViewer zeigt sich am Mittag freundlich

TeamViewer im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Zuletzt ging es für das TeamViewer-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 8,50 EUR.

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:38 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 8,50 EUR. Die TeamViewer-Aktie zog in der Spitze bis auf 8,60 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,51 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 406.284 TeamViewer-Aktien.

Am 29.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,64 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 60,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 16.09.2025 Kursverluste bis auf 8,19 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TeamViewer-Aktie 3,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,105 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,33 EUR.

Am 29.07.2025 hat TeamViewer die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,14 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 185,63 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,12 Mio. EUR in den Büchern standen.

TeamViewer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 04.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,02 EUR je Aktie in den TeamViewer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

