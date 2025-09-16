DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.061 +0,7%Nas22.215 -0,5%Bitcoin97.680 -0,7%Euro1,1845 -0,2%Öl68,28 -0,3%Gold3.687 -0,1%
TeamViewer Aktie News: TeamViewer am Nachmittag höher

17.09.25 16:13 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von TeamViewer. Die TeamViewer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 8,37 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TeamViewer
8,32 EUR 0,01 EUR 0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die TeamViewer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 8,37 EUR. Kurzfristig markierte die TeamViewer-Aktie bei 8,43 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 8,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 385.493 TeamViewer-Aktien umgesetzt.

Am 29.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 13,64 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die TeamViewer-Aktie damit 38,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,19 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die TeamViewer-Aktie mit einem Verlust von 2,21 Prozent wieder erreichen.

Nachdem TeamViewer seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,105 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,86 EUR für die TeamViewer-Aktie.

TeamViewer ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,14 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TeamViewer 0,16 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat TeamViewer mit einem Umsatz von insgesamt 185,63 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,12 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,11 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte TeamViewer am 04.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 04.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,02 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur TeamViewer-Aktie

TeamViewer setzt auf Apple & Azure - Aktie dennoch unter Druck

Teamviewer: Neuer Test des Tiefs?

TecDAX-Papier TeamViewer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in TeamViewer von vor 3 Jahren bedeutet

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

