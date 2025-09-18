TeamViewer Aktie News: TeamViewer gibt am Freitagvormittag ab

Aktie im Fokus

Die Aktie von TeamViewer gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die TeamViewer-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 8,49 EUR nach.

Die TeamViewer-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,7 Prozent auf 8,49 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die TeamViewer-Aktie bisher bei 8,49 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 8,55 EUR. Zuletzt wechselten 22.537 TeamViewer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.10.2024 bei 13,64 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 60,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie. Am 16.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,19 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der TeamViewer-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,105 EUR. Im Vorjahr hatte TeamViewer 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,86 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte TeamViewer am 29.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,14 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 185,63 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 164,12 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 04.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von TeamViewer veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,02 EUR je Aktie in den TeamViewer-Büchern.

